Грачев Александр Александрович
Место рожденияВологодская обл., Сокольский р-н, д. Обрасово
Дата рожденияОколо 1924
Дата смерти21.05.1970
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
Вологодская обл., Сокольский р-н, д. Обрасово
Военная служба
?.08.1942
220 стрелковая дивизия Западный фронт 673 стрелковый полк 220 стрелковой дивизии
лейтенант
Военная награда
25.11.1943
Номер документа: 39/н Дата документа: 25.11.1943
Орден Красной Звезды
Военная служба
10.03.1944
выбыл из 673 сп 220 сд
прибыл в 653 сп
Военная награда
23.04.1944
Воинская часть: 220 сд 31 А Даты подвига: 22.02.1944-27.02.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
09.05.1945
Президиум ВС СССР
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
21.05.1970
г. Новгород - Северский, Черниговской обл., УССР
Причина смерти: Туберкулез надпочечников