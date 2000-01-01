(Новикова) Валентина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.?.1923
Дата смерти09.?.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.?.1923
Отец: Новиков Георгий
Мать: Новикова Мария
Рождение ребёнка
05.?.1952
Сын: Новиков Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Новиков (хиров) Вячеслав
Рождение ребёнка
26.?.1962
Дочь: Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Новиков (хиров) Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.?.1993
г.Москва
Похороны
Неизвестно
Рублевское кладбище