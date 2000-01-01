(Новикова) Валентина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новикова) Валентина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.?.1923

Дата смерти

09.?.1993

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.?.1923

Отец: Новиков Георгий

Мать: Новикова Мария

Рождение ребёнка
05.?.1952

Сын: Новиков Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Новиков (хиров) Вячеслав

Рождение ребёнка
26.?.1962

Дочь: Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Новиков (хиров) Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков (хиров) Вячеслав

Смерть
09.?.1993
г.Москва
Похороны
Неизвестно
Рублевское кладбище
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