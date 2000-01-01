Парамонов Андрей
Место рожденияВыползово, 443543, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
16.07.1916
Дочь: Зайцева Елена Андреевна
Мать ребёнка: Парамонова Арина
Выползово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парамонова Арина
Смерть
Неизвестно