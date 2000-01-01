Парамонов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонов Андрей

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Место рождения

Выползово, 443543, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
16.07.1916

Дочь: Зайцева Елена Андреевна

Мать ребёнка: Парамонова Арина

Выползово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парамонова Арина

Смерть
Неизвестно
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