Мубаракшин Рустам Нургалиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1976
Дата смерти27.01.2024
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1976
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1999
Сын: Мубаракшин Руслан Рустамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.07.2010
Дочь: Мубаракшина Камиллла Рустамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.03.2021
Сын: Мубаракшин Камиль Рустамович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.01.2024