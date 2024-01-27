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Мубаракшин Рустам Нургалиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1976

Дата смерти

27.01.2024

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1979 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мубаракшина Эльвира Мехаматхарисовна

Рождение ребёнка
28.06.1999

Сын: Мубаракшин Руслан Рустамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.07.2010

Дочь: Мубаракшина Камиллла Рустамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.03.2021

Сын: Мубаракшин Камиль Рустамович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.01.2024

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