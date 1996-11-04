Зимова Татьяна Валериевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимова Татьяна Валериевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1996

Отец: не указан

Мать: Зимова Любовь Васильевна

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