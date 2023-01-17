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Коркунова Наталья Геннадьевна
Коркунова Наталья Геннадьевна
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
16.11.1959
Пол
Женский
Отец
Коркунов Геннадий Федорович
1937 г.р.
Мать
Зашихина Тамара Григорьевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1959
Отец:
Коркунов Геннадий Федорович
Мать:
Зашихина Тамара Григорьевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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