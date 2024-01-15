Пугин Терентий Евстафьев
Место рождения
Дата рождения14.06.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1855
Бракосочетание
19.09.1873
Рождение ребёнка
17.04.1875
Сын: Пугин Иван Терентьев
Мать ребёнка: Пугина (Мочкова) Агафья Павлова (Григорьева ?)
Рождение ребёнка
28.01.1878
Мать ребёнка: Пугина (Мочкова) Агафья Павлова (Григорьева ?)
Рождение ребёнка
13.08.1879
Дочь: (Пугина) Евдокия Терентьева
Мать ребёнка: Пугина (Мочкова) Агафья Павлова (Григорьева ?)
Рождение ребёнка
25.07.1893
Дочь: (Пугина) Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Пугина (Мочкова) Агафья Павлова (Григорьева ?)
Смерть
Неизвестно