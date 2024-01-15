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Пугин Терентий Евстафьев

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.06.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1855

Отец: Пугин Евсевий (Евстафий) Леонтьев

Мать: Пугина Марья Филиппова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
19.09.1873

Жена: Пугина (Мочкова) Агафья Павлова (Григорьева ?)

Рождение ребёнка
17.04.1875

Сын: Пугин Иван Терентьев

Мать ребёнка: Пугина (Мочкова) Агафья Павлова (Григорьева ?)

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.01.1878

Сын: Пугин Семён Терентьев

Мать ребёнка: Пугина (Мочкова) Агафья Павлова (Григорьева ?)

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.08.1879

Дочь: (Пугина) Евдокия Терентьева

Мать ребёнка: Пугина (Мочкова) Агафья Павлова (Григорьева ?)

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1893

Дочь: (Пугина) Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Пугина (Мочкова) Агафья Павлова (Григорьева ?)

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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