Голостенова (Чапкина) Феодосия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голостенова (Чапкина) Феодосия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чапкин Тимофей Перфилиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голостенов Егор Николаевич

Отец ребёнка: Голостенов Николай Степанович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Голостенов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Голостенов Николай Степанович

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