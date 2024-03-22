Волхонский Егор Михеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михей Михайлов
Мать: Наталья Казмина
Рождение ребёнка
19.08.1890
Дочь: Васса Егоровна
Мать ребёнка: Ефросинья Никифорова
Рождение ребёнка
07.08.1895
Дочь: Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Ефросинья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Никифорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно