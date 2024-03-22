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Волхонский Егор Михеев

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михей Михайлов

Мать: Наталья Казмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.08.1890

Дочь: Васса Егоровна

Мать ребёнка: Ефросинья Никифорова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.08.1895

Дочь: Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Ефросинья Никифорова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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