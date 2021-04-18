Горшков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения22.04.1955
Дата смерти18.04.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.07.1985
Рождение ребёнка
14.12.1985
Дочь: Сурова (Горшкова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: (Золотых) Галина Михайловна
Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Смерть
18.04.2021