Горшков Сергей Иванович 22.04.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горшков Сергей Иванович

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Место рождения

Кавалерское, Усть-Большерецкий муниципальный район, Камчатский край

Дата рождения

22.04.1955

Дата смерти

18.04.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
22.04.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Кавалерское, Усть-Большерецкий муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
15.07.1985

Жена: (Золотых) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
14.12.1985

Дочь: Сурова (Горшкова) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: (Золотых) Галина Михайловна

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Смерть
18.04.2021

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