Huff Michael — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHuff Michael

Huff Michael

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1770

Отец: Huff Jakub

Мать: Marina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Huff) Anna Marianne

Мать ребёнка: (Frost) Marianne

Бракосочетание
Около 1795

Жена: (Frost) Marianne

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Huff) Anna Rosine

Мать ребёнка: (Frost) Marianne

Рождение ребёнка
1798

Сын: Huff Johann

Мать ребёнка: (Frost) Marianne

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.