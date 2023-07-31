Huff Michael
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1770
Отец: Huff Jakub
Мать: Marina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Huff) Anna Marianne
Мать ребёнка: (Frost) Marianne
Бракосочетание
Около 1795
Жена: (Frost) Marianne
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Huff) Anna Rosine
Мать ребёнка: (Frost) Marianne
Рождение ребёнка
1798
Сын: Huff Johann
Мать ребёнка: (Frost) Marianne
Смерть
Неизвестно