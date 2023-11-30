Низовцева (Колесникова) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низовцева (Колесникова) Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1944

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1944

Отец: Колесников Михаил Алексеевич

Мать: Колесникова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анжелика Викторовна

Отец ребёнка: Низовцев Виктор Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Низовцев Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
01.08.1967

Сын: Низовцев Виктор Викторович

Отец ребёнка: Низовцев Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
27.02.1969

Дочь: Мироненко (Низовцева) Марина Викторовна

Отец ребёнка: Низовцев Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
28.05.1977

Дочь: Ткачева (Низовцева) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Низовцев Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
15.09.1984

Сын: Низовцев Евгений Викторович

Отец ребёнка: Низовцев Виктор Семёнович

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