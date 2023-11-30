Низовцева (Колесникова) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анжелика Викторовна
Отец ребёнка: Низовцев Виктор Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1967
Сын: Низовцев Виктор Викторович
Отец ребёнка: Низовцев Виктор Семёнович
Рождение ребёнка
27.02.1969
Дочь: Мироненко (Низовцева) Марина Викторовна
Отец ребёнка: Низовцев Виктор Семёнович
Рождение ребёнка
28.05.1977
Дочь: Ткачева (Низовцева) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Низовцев Виктор Семёнович
Рождение ребёнка
15.09.1984
Сын: Низовцев Евгений Викторович
Отец ребёнка: Низовцев Виктор Семёнович