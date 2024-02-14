Миргалиев Салах
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миргалиев Лутфурахман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миргалиев Ягафар
Мать ребёнка: Гадиева (Гадиева) Миннехаят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миргалиев Масхут
Мать ребёнка: Гадиева (Гадиева) Миннехаят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гадиева (Гадиева) Миннехаят
Рождение ребёнка
10.02.1924
Дочь: Галимуллина (Миргалиева) Мунавара
Мать ребёнка: Гадиева (Гадиева) Миннехаят
Смерть
Неизвестно