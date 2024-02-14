Миргалиев Салах — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миргалиев Салах

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миргалиев Лутфурахман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миргалиев Ягафар

Мать ребёнка: Гадиева (Гадиева) Миннехаят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миргалиев Масхут

Мать ребёнка: Гадиева (Гадиева) Миннехаят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гадиева (Гадиева) Миннехаят

Рождение ребёнка
10.02.1924

Дочь: Галимуллина (Миргалиева) Мунавара

Мать ребёнка: Гадиева (Гадиева) Миннехаят

Смерть
Неизвестно

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