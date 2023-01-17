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Яковчик Николай Захарович

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

21.10.1901 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1901 ст.

Отец: Яковчик Захарий Потапович

Мать: Яковчик Мария Федоровна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
03.06.1928

Сын: Яковчик Федор Николаевич

Мать ребёнка: Яковчик Анна Романовна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Вакульчик Иван Николаевич

Мать ребёнка: Яковчик Анна Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковчик Анна Романовна

Смерть
1943
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