Яковчик Николай Захарович
Место рождения
Дата рождения21.10.1901 ст.
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1901 ст.
Отец: Яковчик Захарий Потапович
Мать: Яковчик Мария Федоровна
Рождение ребёнка
03.06.1928
Мать ребёнка: Яковчик Анна Романовна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Вакульчик Иван Николаевич
Мать ребёнка: Яковчик Анна Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковчик Анна Романовна
Смерть
1943