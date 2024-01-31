Васса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1709 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731 ст.

Отец: Григорий Федотов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Кузьмич

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Кузьмич

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Кузьмич

Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Протасово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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