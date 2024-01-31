Васса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731 ст.
Отец: Григорий Федотов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Антон Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Кузьмич
Смерть
Неизвестно