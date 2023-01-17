Пушкарёва (Шевелева) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
вдова по первому браку. 34 года.
Бракосочетание
24.01.1911 ст.
Отчество в записи "Прокофьев". Второй брак. Вдовец. 32 года. Венчание в Покровской церкви с. Адышево. ГАКО Ф. 237, оп. 227, д. 2704, л. 264об, 265. Свидетели по жениху: Иван Петров Сарычев, Тимофей Пр... Показать все
Смерть
Неизвестно
Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область