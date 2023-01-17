Пушкарёва (Шевелева) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарёва (Шевелева) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

вдова по первому браку. 34 года.
Бракосочетание
24.01.1911 ст.

Муж: Пушкарёв Дмитрий Прокопьевич

Отчество в записи "Прокофьев". Второй брак. Вдовец. 32 года. Венчание в Покровской церкви с. Адышево. ГАКО Ф. 237, оп. 227, д. 2704, л. 264об, 265. Свидетели по жениху: Иван Петров Сарычев, Тимофей Пр... Показать все
Смерть
Неизвестно
Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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