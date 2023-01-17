Акманаева Динара Фаридовна
Место рождения
Дата рождения05.01.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.2006
Дочь: Зиятдинова Амалия Айдаровна
Отец ребёнка: Зиятдинов Айдар Рафикович
Рождение ребёнка
14.01.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиятдинов Айдар Рафикович
Рождение ребёнка
14.01.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиятдинов Айдар Рафикович
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Рождение ребёнка
21.04.2010
Дочь: Мукашева Ильнара Аблхаировна
Отец ребёнка: Зиятдинов Айдар Рафикович
Родились в Астрахани и жили в "Доме ребенка", в 1,5 года 21 октября 2011 года взяли в Приемную семью Зиятдиновых под опеку вместе с сестрой двойняшкой - Гульнарой
Рождение ребёнка
21.04.2010
Дочь: Мукашева Гульнара Аблхаировна
Отец ребёнка: Зиятдинов Айдар Рафикович
Родились в Астрахани и жили в "Доме ребенка", в 1,5 года 21 октября 2011 года взяли в Приемную семью Зиятдиновых под опеку вместе с сестрой двойняшкой - Ильнарой
Рождение ребёнка
29.09.2013
Дочь: Зиятдинова Ясмина Айдаровна
Отец ребёнка: Зиятдинов Айдар Рафикович
Высокая Гора, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)