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Акманаева Динара Фаридовна

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Место рождения

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.01.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2006 г.р.
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2010 г.р.
2010 г.р.
2013 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.2006

Дочь: Зиятдинова Амалия Айдаровна

Отец ребёнка: Зиятдинов Айдар Рафикович

Рождение ребёнка
14.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиятдинов Айдар Рафикович

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиятдинов Айдар Рафикович

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.2010

Дочь: Мукашева Ильнара Аблхаировна

Отец ребёнка: Зиятдинов Айдар Рафикович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Родились в Астрахани и жили в "Доме ребенка", в 1,5 года 21 октября 2011 года взяли в Приемную семью Зиятдиновых под опеку вместе с сестрой двойняшкой - Гульнарой
Рождение ребёнка
21.04.2010

Дочь: Мукашева Гульнара Аблхаировна

Отец ребёнка: Зиятдинов Айдар Рафикович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Родились в Астрахани и жили в "Доме ребенка", в 1,5 года 21 октября 2011 года взяли в Приемную семью Зиятдиновых под опеку вместе с сестрой двойняшкой - Ильнарой
Рождение ребёнка
29.09.2013

Дочь: Зиятдинова Ясмина Айдаровна

Отец ребёнка: Зиятдинов Айдар Рафикович

Высокая Гора, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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