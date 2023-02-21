Огурцова Марина Мартиновна (Несторовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огурцова Марина Мартиновна (Несторовна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

18.01.1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

В некоторых источниках она "Мартинова дочь", а в некоторых - "Несторова дочь"
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Огурцова Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Огурцов Василий (старший) Павлович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Огурцов Никита Васильев

Отец ребёнка: Огурцов Василий (старший) Павлович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Огурцова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Огурцов Василий (старший) Павлович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1862 ст.

Дочь: Огурцова Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Огурцов Василий (старший) Павлович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огурцов Василий (старший) Павлович

Смерть
18.01.1865 ст.
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
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