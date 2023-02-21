Огурцова Марина Мартиновна (Несторовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825 ст.
Дата смерти18.01.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
В некоторых источниках она "Мартинова дочь", а в некоторых - "Несторова дочь"
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Огурцова Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Огурцов Василий (старший) Павлович
Рождение ребёнка
1854 ст.
Отец ребёнка: Огурцов Василий (старший) Павлович
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Огурцова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Огурцов Василий (старший) Павлович
Рождение ребёнка
19.07.1862 ст.
Дочь: Огурцова Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Огурцов Василий (старший) Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1865 ст.