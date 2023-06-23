Трухнин ФЕДУЛ ЗАХАРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухнин ФЕДУЛ ЗАХАРОВИЧ

Место рождения

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СУНИНСКИЙ РАЙОН ДЕРЕВНЯ БЫКОВСКАЯ

Дата рождения

01.04.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1875

Отец: Трухнин ЗАХАР

Мать: Трухнина АННА СТЕФАНОВА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трухнин ВАСИЛИЙ ФЕДУЛОВИЧ

Мать ребёнка: Трухнина (Мерзлякова) АКИЛИНА ИАКИМОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трухнина (Мерзлякова) АКИЛИНА ИАКИМОВНА

Рождение ребёнка
23.01.1904

Сын: Трухнин ГРИГОРИЙ ФЕДУЛОВИЧ

Мать ребёнка: Трухнина (Мерзлякова) АКИЛИНА ИАКИМОВНА

Смерть
Неизвестно

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