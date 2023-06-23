Трухнин ФЕДУЛ ЗАХАРОВИЧ
Место рожденияКИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СУНИНСКИЙ РАЙОН ДЕРЕВНЯ БЫКОВСКАЯ
Дата рождения01.04.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1875
Отец: Трухнин ЗАХАР
Мать: Трухнина АННА СТЕФАНОВА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трухнин ВАСИЛИЙ ФЕДУЛОВИЧ
Мать ребёнка: Трухнина (Мерзлякова) АКИЛИНА ИАКИМОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1904
Сын: Трухнин ГРИГОРИЙ ФЕДУЛОВИЧ
Мать ребёнка: Трухнина (Мерзлякова) АКИЛИНА ИАКИМОВНА
Смерть
Неизвестно