Смирнова (Александровская) Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиПосле 1905
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Александровский Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1899 ст.
Запись №-26
Работа или профессия
1899
Учительница церковной школы
Рождение ребёнка
01.10.1900 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Павел Феодорович
Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.07.1902 ст.
Сын: Смирнов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Смирнов Павел Феодорович
Рождение ребёнка
06.07.1902 ст.
Дочь: Смирнова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Феодорович
Рождение ребёнка
27.01.1905
Дочь: Смирнова Нина Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Феодорович
Коноваловка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1905