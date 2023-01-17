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Никульчиков Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

27.09.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Никульчиков Николай

Мать: Никульчикова Евлампия Александровна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Никульчикова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Никульчикова Ольга Ивановна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Никульчикова Фаина Дмитриевна

Мать ребёнка: Никульчикова Ольга Ивановна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Никульчиков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Никульчикова Ольга Ивановна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Никульчиков Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Никульчикова Ольга Ивановна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Никульчиков Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Никульчикова Ольга Ивановна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никульчикова Ольга Ивановна

Смерть
27.09.1908 ст.
Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От катара желудка.
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