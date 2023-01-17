Никульчиков Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти27.09.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Никульчикова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Никульчикова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Никульчикова Фаина Дмитриевна
Мать ребёнка: Никульчикова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Никульчиков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Никульчикова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Никульчиков Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Никульчикова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Никульчиков Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Никульчикова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.1908 ст.
От катара желудка.