Погонщикова Устинья Ивановна
Место рожденияНовгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Погонщиков Иван Козьмич (Кузьмич)
Отец ребёнка: Погонщиков Кузьма
Рождение ребёнка
1894 ст.
Сын: Погонщиков Василий Кузьмич (Козьмич)
Отец ребёнка: Погонщиков Кузьма
Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Погонщиков Кузьма
Смерть
Неизвестно