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Погонщикова Устинья Ивановна

Место рождения

Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Погонщиков Иван Козьмич (Кузьмич)

Отец ребёнка: Погонщиков Кузьма

Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Погонщиков Василий Кузьмич (Козьмич)

Отец ребёнка: Погонщиков Кузьма

Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погонщиков Кузьма

Смерть
Неизвестно
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