Евдокия Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Кондратий Логинович
Отец ребёнка: Логин Емельянович
Рождение ребёнка
1722
Сын: Борис Логинович
Отец ребёнка: Логин Емельянович
Рождение ребёнка
1723
Сын: Иван Логинович
Отец ребёнка: Логин Емельянович
Рождение ребёнка
07.02.1725
Сын: Иван Логинович
Отец ребёнка: Логин Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логин Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно