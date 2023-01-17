Евдокия Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Кондратий Логинович

Отец ребёнка: Логин Емельянович

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Борис Логинович

Отец ребёнка: Логин Емельянович

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Иван Логинович

Отец ребёнка: Логин Емельянович

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1725

Сын: Иван Логинович

Отец ребёнка: Логин Емельянович

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логин Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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