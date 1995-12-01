Ивченко Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвченко Валерий

Ивченко Валерий

avatar

Место рождения

Беловодск

Дата рождения

21.12.1950

Дата смерти

?.12.1995

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1927 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Надежда

Бракосочетание
23.12.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Тернополь, Тернопільська область
Рождение ребёнка
27.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тернополь, Тернопільська область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивченко Александра

Смерть
?.12.1995
Причина смерти: Алкоголизм | Точный день смерти неизвестен, тело было обнаружено спустя несколько суток
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close