Ивченко Валерий
Место рождения
Дата рождения21.12.1950
Дата смерти?.12.1995
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.12.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивченко Александра
Смерть
?.12.1995
Причина смерти: Алкоголизм | Точный день смерти неизвестен, тело было обнаружено спустя несколько суток
Похороны
Неизвестно