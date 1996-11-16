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Овчинников Геннадий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1931

Дата смерти

16.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1931

Отец: Овчинников (Лотосев) Иван Николаевич

Мать: Овчинникова (Маркова) Агафья Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.1960

Сын: Овчинников Валерий Геннадьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.11.1996

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