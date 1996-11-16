Овчинников Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1931
Дата смерти16.11.1996
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1960
Сын: Овчинников Валерий Геннадьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.11.1996