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Мошаров Тимофей Васильевич

Место рождения

дер Шелково, Дмитровский уезд, Морозовская волость

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Василий Стефанович

Мать: Дарья Наумовна

дер Шелково, Дмитровский уезд, Морозовская волость
Рождение ребёнка
1869

Сын: Мошаров Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Елизавета Федоровна

Шелково, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
?.12.1874

Дочь: Елизавета Тимофеевна

Мать ребёнка: Елизавета Федоровна

дер Шелково, Дмитровский уезд, Морозовская волость
Смерть
Неизвестно
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