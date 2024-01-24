Мошаров Тимофей Васильевич
Место рождениядер Шелково, Дмитровский уезд, Морозовская волость
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Василий Стефанович
Мать: Дарья Наумовна
дер Шелково, Дмитровский уезд, Морозовская волость
Рождение ребёнка
1869
Сын: Мошаров Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Елизавета Федоровна
Шелково, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
?.12.1874
Дочь: Елизавета Тимофеевна
Мать ребёнка: Елизавета Федоровна
дер Шелково, Дмитровский уезд, Морозовская волость
Смерть
Неизвестно