Ивашечкина (Шапарева) Прасковья Григорьевна
Место рожденияДубравка, Починковский район, Горьковская
Дата рождения08.09.1925
Дата смерти18.08.1992
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1925
Отец: Шапарев Григорий
Дубравка, Починковский район, Горьковская
Рождение ребёнка
25.12.1950
Сын: Ивашечкин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Ивашечкин Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.05.1956
Дочь: Шаронова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Ивашечкин Алексей Дмитриевич
Нижегородская область Починковский район деревня Дубровка
Рождение ребёнка
12.01.1959
Дочь: Новикова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Ивашечкин Алексей Дмитриевич
Нижегородская область Починковский район деревня Дубровка
Бракосочетание
12.12.1961
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
18.08.1992