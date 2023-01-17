Ивашечкина (Шапарева) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашечкина (Шапарева) Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Дубравка, Починковский район, Горьковская

Дата рождения

08.09.1925

Дата смерти

18.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1925

Отец: Шапарев Григорий

Мать: Шапарева Ольга Степановна

Дубравка, Починковский район, Горьковская
Рождение ребёнка
25.12.1950

Сын: Ивашечкин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Ивашечкин Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.05.1956

Дочь: Шаронова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Ивашечкин Алексей Дмитриевич

Нижегородская область Починковский район деревня Дубровка
Рождение ребёнка
12.01.1959

Дочь: Новикова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Ивашечкин Алексей Дмитриевич

Нижегородская область Починковский район деревня Дубровка
Бракосочетание
12.12.1961

Муж: Ивашечкин Алексей Дмитриевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
18.08.1992
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