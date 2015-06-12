Кшенников Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кшенников Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.06.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.06.2015

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