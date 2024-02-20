Торгунова (Грек Мл.) Наталья Кирилловна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Грек Кирилл Алексеевич
Мать: Грек Феодосия Даниловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Торгунов Петр
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно