Торгунова (Грек Мл.) Наталья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торгунова (Грек Мл.) Наталья Кирилловна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1720 г.р.

Мать

1720 г.р.

Муж

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Грек Кирилл Алексеевич

Мать: Грек Феодосия Даниловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торгунов Петр

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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