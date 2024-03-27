Айсин Минажетдин
Место рождения
Дата рождения24.06.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1892
Отец: Аксянов Айся
Мать: Халимя
Рождение ребёнка
1929
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1931
Сын: Айсин Ахметгарей
Мать ребёнка: Халися
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
15.08.1933
Сын: Айсин Абдулахат
Мать ребёнка: Халися
д.Суук-Су Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно