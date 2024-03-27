Айсин Минажетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАйсин Минажетдин

Айсин Минажетдин

Место рождения

Ключищи, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.06.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1892

Отец: Аксянов Айся

Мать: Халимя

Ключищи, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сания

Мать ребёнка: Халися

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1931

Сын: Айсин Ахметгарей

Мать ребёнка: Халися

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
15.08.1933

Сын: Айсин Абдулахат

Мать ребёнка: Халися

д.Суук-Су Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close