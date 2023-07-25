Антоний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоний

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Ермолаев Артемий Ермолаевич

Мать: Михайлова Олимпиада Михайловна

Смерть
Неизвестно
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