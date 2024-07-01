Татьяна Адриановна
Место рождения
Дата рождения12.01.1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1786
Отец: Адриан Трофимович
Мать: Анна Осиповна
3. 12 генваря Села Морков у священника Адриана Трофимова дочь Татиана, восприемником был Казанский купец Афанасий Дмитриев Масленников, окрещена того же числа. | (НАРТ, ф. 1089, оп. 1, д. 11, л. 529)
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.03.1802
Муж: Стефан Яковлевич
В метрической книге Богоявленской церкви с. Морки Царевококшайского уезда за за 1802 г. в записи № 12 имеются сведения о бракосочетании 4 марта купца г. Владимира Стефана Яковлева 27 лет первым брако... Показать все
Смерть
Неизвестно