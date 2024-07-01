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Татьяна Адриановна

Место рождения

Морки, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

12.01.1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

1749 г.р.

Муж

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1786

Отец: Адриан Трофимович

Мать: Анна Осиповна

Морки, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
3. 12 генваря Села Морков у священника Адриана Трофимова дочь Татиана, восприемником был Казанский купец Афанасий Дмитриев Масленников, окрещена того же числа. | (НАРТ, ф. 1089, оп. 1, д. 11, л. 529)
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.03.1802

Муж: Стефан Яковлевич

Морки, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
В метрической книге Богоявленской церкви с. Морки Царевококшайского уезда за за 1802 г. в записи № 12 имеются сведения о бракосочетании 4 марта купца г. Владимира Стефана Яковлева 27 лет первым брако... Показать все
Смерть
Неизвестно

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