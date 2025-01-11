Бат Полина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.02.1975
Отец ребёнка: Бат Александр Карлович
Рождение ребёнка
18.10.1984
Дочь: Демидова (Бат) Олеся Александровна
Отец ребёнка: Бат Александр Карлович