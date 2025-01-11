Бат Полина 27.09.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бат Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бат Александр Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.02.1975

Сын: Бат Вадим Александрович

Отец ребёнка: Бат Александр Карлович

Рождение ребёнка
18.10.1984

Дочь: Демидова (Бат) Олеся Александровна

Отец ребёнка: Бат Александр Карлович

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