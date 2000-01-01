Смирнов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1993 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
30.09.1993

Сын: Смирнов Никита Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Владимировна

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