Смирнов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
30.09.1993
Сын: Смирнов Никита Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Владимировна