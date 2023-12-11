Нечаева (Салтыковская) Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Салтыковская) Вероника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1984

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1984

Отец: Салтыковская Алексей

Мать: Салтыковская Белла Игоревна

Бракосочетание
07.07.2007

Муж: Нечаев Денис

Рождение ребёнка
05.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нечаев Денис

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
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