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Абсалямов Карам Мингазович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

1947

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Абсалямов Мингазетдин (Мингаз) Гиззатович (Гизятович)

Мать: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова (Азнабаева) Минниса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова (Азнабаева) Минниса

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова (Азнабаева) Минниса

Смерть
Около 1980

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