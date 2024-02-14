Абсалямов Карам Мингазович
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения1947
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Абсалямов Мингазетдин (Мингаз) Гиззатович (Гизятович)
Мать: Абсалямова (Хусаинова) Минникамал (Минкамал) Фатхулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсалямова (Азнабаева) Минниса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсалямова (Азнабаева) Минниса
Смерть
Около 1980