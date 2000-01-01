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Конобеева (Спицына) Варвара

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Место рождения

Тамбовская область, Верхнее Чуево

Дата рождения

25.11.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1826

Отец: Спицын Трофим

Мать: Спицына Феодосия

Тамбовская область, Верхнее Чуево
Крестные Кузьма Гаврилович Спицын и его жена Прасковья Сергеевна
Бракосочетание
08.11.1843

Муж: Конобеев Афанасий

Нижнее Чуево, Тамбовская область, церковь Рождества Христова
Поручители по жениху того ж господина Петр Александров Канабеев, Иван Иовлев Спицын, по невесте Стефан Иванов Спицын, Семен Иванов Кульков
Рождение ребёнка
11.08.1854

Дочь: Попова Васса

Отец ребёнка: Конобеев Афанасий

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Храм Рождества Христова в Нижнем Чуево, Воспреемники: господина Горяинова крестьяне Павел Каллиникович Спицын и девица Екатерина Семёновна Конобеева
Смерть
Неизвестно
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