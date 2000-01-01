Конобеева (Спицына) Варвара
Место рожденияТамбовская область, Верхнее Чуево
Дата рождения25.11.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
25.11.1826
Отец: Спицын Трофим
Мать: Спицына Феодосия
Тамбовская область, Верхнее Чуево
Крестные Кузьма Гаврилович Спицын и его жена Прасковья Сергеевна
Бракосочетание
08.11.1843
Муж: Конобеев Афанасий
Нижнее Чуево, Тамбовская область, церковь Рождества Христова
Поручители по жениху того ж господина Петр Александров Канабеев, Иван Иовлев Спицын, по невесте Стефан Иванов Спицын, Семен Иванов Кульков
Рождение ребёнка
11.08.1854
Дочь: Попова Васса
Отец ребёнка: Конобеев Афанасий
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Храм Рождества Христова в Нижнем Чуево, Воспреемники: господина Горяинова крестьяне Павел Каллиникович Спицын и девица Екатерина Семёновна Конобеева
Смерть
Неизвестно