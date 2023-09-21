Муллин Григорий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Муллин Кузьма Алексеевич
Мать: Софья Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Муллин Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Муллин Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Муллин Андреян Григорьевич
Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Муллина Устинья Григорьевна
Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Муллин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно