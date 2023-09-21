Муллин Григорий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуллин Григорий Кузьмич

Муллин Григорий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Муллин Кузьма Алексеевич

Мать: Софья Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Муллин Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Муллин Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Муллин Мирон Григорьевич

Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Муллин Андреян Григорьевич

Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Муллина Устинья Григорьевна

Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Муллин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Анастасия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.