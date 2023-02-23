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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Солдатов (однодворец) Агей Варфоломеевич
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Варфоломей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Солдатов (однодворец) Евмений Варфоломеевич
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Варфоломей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Солдатов (однодворец) Тарас Варфоломеевич
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Варфоломей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Солдатов (однодворец) Тихон Варфоломеевич
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Варфоломей Леонтьевич
Смерть
Неизвестно