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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Солдатов (однодворец) Агей Варфоломеевич

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Варфоломей Леонтьевич

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Солдатов (однодворец) Евмений Варфоломеевич

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Варфоломей Леонтьевич

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Солдатов (однодворец) Тарас Варфоломеевич

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Варфоломей Леонтьевич

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Солдатов (однодворец) Тихон Варфоломеевич

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Варфоломей Леонтьевич

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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