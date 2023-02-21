Поляков Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Поляков Василий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Каллистрат Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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