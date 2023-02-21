Поляков Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Поляков Василий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Каллистрат Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно