Тотьмянин Фёдор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТотьмянин Фёдор Иванов

Тотьмянин Фёдор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840 ст.

Дата смерти

Между 1884 и 1887 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1839 г.р.
Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1858 ст.

Жена: Тотьмянина Марфа Маркова

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 112 стр. АП 108
Бракосочетание
09.05.1884 ст.

Жена: Тотьмянина Варвара Дмитриева

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
муж третьим браком невеста вторым браком ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119а стр АП 75
Место жительства
Около 1884
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Смерть
Между 1884 и 1887 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close