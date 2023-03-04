Тотьмянин Фёдор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840 ст.
Дата смертиМежду 1884 и 1887 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1858 ст.
Жена: Тотьмянина Марфа Маркова
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 112 стр. АП 108
Бракосочетание
09.05.1884 ст.
муж третьим браком невеста вторым браком ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119а стр АП 75
Место жительства
Около 1884
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Смерть
Между 1884 и 1887 ст.