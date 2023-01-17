Костромин Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1929
Дочь: Бобкова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Костромина Марфа Ивановна
Раков, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костромин Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Костромина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костромина Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Костромина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исупова Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Костромина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костромин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Костромина Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно