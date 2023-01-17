Костромин Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромин Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1929

Дочь: Бобкова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Костромина Марфа Ивановна

Раков, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костромин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Костромина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костромина Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Костромина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исупова Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Костромина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костромин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Костромина Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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