Малкова Агафья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
Около 1844
Рождение ребёнка
1845
Сын: Малков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Малков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Малков Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Малков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Малков Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Малков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Малкова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Малков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Малкова Глафира Григорьевна
Отец ребёнка: Малков Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно