Малкова Агафья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкова Агафья Афанасьевна

Место рождения

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1844

Муж: Малков Григорий Иванович

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Малков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Малков Григорий Иванович

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Малков Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Малков Григорий Иванович

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Малков Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Малков Григорий Иванович

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Малкова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Малков Григорий Иванович

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Малкова Глафира Григорьевна

Отец ребёнка: Малков Григорий Иванович

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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