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Анастасия Кириллова

Место рождения

Соснино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Соснино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Суриков Степан Федоров

Отец ребёнка: Суриков Федор Данилов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1905 (1834-1841) | <p>Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного БогородицеРождественской церкви села Казанова :</p>Деревни Красиково
Рождение ребёнка
1844

Сын: Суриков Георгий Федоров

Отец ребёнка: Суриков Федор Данилов

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Суриков Иван Федоров

Отец ребёнка: Суриков Федор Данилов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Александра Федорова

Отец ребёнка: Суриков Федор Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Федор Данилов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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