Анастасия Кириллова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Суриков Федор Данилов
ф.607, оп.1, д.1905 (1834-1841) | <p>Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного БогородицеРождественской церкви села Казанова :</p>Деревни Красиково
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Суриков Федор Данилов
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Суриков Иван Федоров
Отец ребёнка: Суриков Федор Данилов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра Федорова
Отец ребёнка: Суриков Федор Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1869
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)