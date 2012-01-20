Целищев Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1955
Дата смерти20.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1955
Рождение ребёнка
24.10.1977
Дочь: Светлакова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Целищева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1979
Дочь: Гвоздева Елена Владимировна
Мать ребёнка: Целищева Валентина Ивановна
Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.2012