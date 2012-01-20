Целищев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦелищев Владимир Николаевич

Целищев Владимир Николаевич

Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

22.03.1955

Дата смерти

20.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1955

Отец: Целищев Николай Александрович

Мать: Целищева Галина Тимофеевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.10.1977

Дочь: Светлакова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Целищева Валентина Ивановна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.02.1979

Дочь: Гвоздева Елена Владимировна

Мать ребёнка: Целищева Валентина Ивановна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целищева Валентина Ивановна

Смерть
20.01.2012
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close