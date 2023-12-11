Колесников Семён Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Колесников Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Колесников Александр Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесникова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Колесникова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесникова Анна
Смерть
1985