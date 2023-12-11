Колесников Семён Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Семён Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Колесников Никифор Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Колесников Александр Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Колесникова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Анна

Смерть
1985
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