Орлов Осип Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Осип Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Отец

1715 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Орлов Тимофей Иванович

Мать: не указана

Смерть
После 1764
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