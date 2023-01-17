Горлова Валентина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлова Валентина Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1905

Дата смерти

22.04.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1939

Дочь: Бородина Раиса Павловна

Отец ребёнка: Горлов Павел Дмитриевич

Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.11.?

Дочь: Горлова Любовь Павловна

Отец ребёнка: Горлов Павел Дмитриевич

Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
22.04.1980
Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
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