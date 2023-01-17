Горлова Валентина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1905
Дата смерти22.04.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1939
Дочь: Бородина Раиса Павловна
Отец ребёнка: Горлов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.11.?
Дочь: Горлова Любовь Павловна
Отец ребёнка: Горлов Павел Дмитриевич
Смерть
22.04.1980