Hederich Heinrich Michael
Место рожденияРоссийская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Hederich Anton
Мать: Hederich Maria Elisabeth
Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Геттерих Гейнрих Гейнрихович
Мать ребёнка: Hederich Maria Katharina
Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Смерть
Неизвестно