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Hederich Heinrich Michael

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Место рождения

Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Hederich Anton

Мать: Hederich Maria Elisabeth

Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Геттерих Гейнрих Гейнрихович

Мать ребёнка: Hederich Maria Katharina

Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Смерть
Неизвестно
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