Андропов Владимир Иавнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1953
Дата смерти09.10.1990
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1953
Отец: Андропов Иван Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андропова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андропова Татьяна
Смерть
09.10.1990
Причина смерти: Сердечный приступ