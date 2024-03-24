Андропов Владимир Иавнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андропов Владимир Иавнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1953

Дата смерти

09.10.1990

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1953

Отец: Андропов Иван Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андропова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андропова Татьяна

Смерть
09.10.1990
Причина смерти: Сердечный приступ
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